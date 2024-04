La Soluzione ♚ Danneggia i raccolti La definizione e la soluzione di 7 lettere: Danneggia i raccolti. SICCITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Danneggia i raccolti: La siccità (dal latino siccitas, derivazione di siccus - secco, arido) è un evento di carenza prolungata dell'approvvigionamento idrico, che sia atmosferico (precipitazioni sotto la media), di acque superficiali o sotterranee. Una siccità può durare mesi o anni. Può provocare un grave impatto sull'ecosistema e sull'agricoltura e causare danni all'economia locale. Ai tropici le stagioni secche annuali aumentano significativamente le possibilità che si sviluppi la siccità e i successivi incendi. Le ondate di caldo possono peggiorare notevolmente le condizioni di siccità accelerando la rarefazione del vapore acqueo. La siccità è una ... Altre Definizioni con siccità; danneggia; raccolti; Rende brulli i campi; Rovina i raccolti; Insetto che danneggia le radici degli ortaggi; Se le brucia chi si danneggia; Raccolti in assemblea; Cerca altre soluzioni cruciverba

