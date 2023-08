Gracili deboli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gracili deboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESILI

Significato/Curiosita : Gracili deboli

Dalla fede religiosa in dio, come altre versioni artistiche dell'eroe, gracile e quasi femmineo, sembrano avallare. in ogni caso michelangelo non ha lasciato... All'origine portoricana della leggenda è quella di un essere con gambe e braccia esili, con una serie di aculei allineati dalla testa fino al dorso e con il viso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Gracili deboli : gracili; deboli; gracili esili; gracili mingherlini; Sottili gracili ; Magrezza, gracili tà; gracili , delicati di salute; Il processo d indeboli mento osseo; Indeboli to nel fisico sciupato; S indeboli sce invecchiando; Grande indeboli mento; deboli di salute;

