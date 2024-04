La Soluzione ♚ La condanna che bandisce La definizione e la soluzione di 6 lettere: La condanna che bandisce. ESILIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La condanna che bandisce: L'esilio è la lontananza, forzata o volontaria, dalla propria abitazione (vale a dire città, stato o nazione) a causa dell'esplicito rifiuto del permesso di farvi ritorno, se forzata, o per decisione propria, se volontaria. Si usa comunemente distinguere tra "esilio interno" (o "confino"), ovvero il reinsediamento forzato all'interno della propria nazione di residenza, e l'"esilio esterno", ovvero l'espulsione dal territorio della Patria con divieto di reingresso. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'esilio è la lontananza, forzata o volontaria, dalla propria abitazione (vale a dire città, stato o nazione) a causa dell'esplicito rifiuto del permesso di farvi ritorno, se forzata, o per decisione propria, se volontaria. Si usa comunemente distinguere tra "esilio interno" (o "confino"), ovvero il reinsediamento forzato all'interno della propria nazione di residenza, e l'"esilio esterno", ovvero l'espulsione dal territorio della Patria con divieto di reingresso. esilio ( approfondimento) m sing (pl.: esili) (politica) (diritto) pena che infligge a chi la subisce il trasferimento obbligatorio e la conseguenza residenza in un altro stato (per estensione) fuoriuscita intenzionale dalla patria optare per la via dell'esilio (per estensione) condizione, talvolta duratura, senza riferimenti propri e mancato riconoscimento, anche individuale o identitario ero veramente preoccupato per il precedente esilio Voce verbale esilio prima persona singolare dell'indicativo presente di esiliare Sillabazione e | sì | li | o Pronuncia IPA: /e'ziljo/ Etimologia / Derivazione dall'antico esiglio, essilio, che è dal latino exsilium, derivazione di exsul ‘esule’ Citazione Sinonimi espatrio, cacciata, deportazione, bando, confino, espulsione, proscrizione, allontanamento

( letterario ) ostracismo

ostracismo (senso figurato) lontananza, allontanamento, isolamento, distacco, separazione, solitudine Contrari anti-esilio, ritorno, rimpatrio, rientro Parole derivate esiliare Termini correlati paese, stato

(per estensione) origini, integrazione Varianti ( raro ) esiglio

esiglio (antico) essiglio, essilio Altre Definizioni con esilio; condanna; bandisce; Attendeva chi abdicava; Espatrio imposto da una condanna; La condanna la Chiesa; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La condanna che bandisce

ESILIO

E

S

I

L

I

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'La condanna che bandisce' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.