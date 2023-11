La definizione e la soluzione di: Magari vorrebbero ingrassare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ESILI

Altre risposte alla domanda : Magari vorrebbero ingrassare : magari; vorrebbero; ingrassare; Coppia di termini simili o magari antitetici; Far scemare la rabbia magari con una passeggiata; Cosi è un prodotto che tutti vorrebbero ; Molti vorrebbero apparirvi; vorrebbero la soppressione di diritti consolidati; Molti vorrebbero snellirli; Tutti vorrebbero vincervi; Ungere ingrassare ; Alla lunga fa ingrassare ; Come certi alimenti... per chi non vuole ingrassare ;

Cerca altre Definizioni