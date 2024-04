La Soluzione ♚ Artisti che abbelliscono con fregi e stucchi

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Artisti che abbelliscono con fregi e stucchi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DECORATORI

Curiosità su Artisti che abbelliscono con fregi e stucchi: frega e strocchi" Nella programmazione ad oggetti, il decorator è uno dei pattern fondamentali, definiti originariamente dalla Gang of Four. Il design pattern decorator consente di aggiungere nuove funzionalità ad oggetti già esistenti. Questo viene realizzato costruendo una nuova classe decoratore che "avvolge" l'oggetto originale. Al costruttore del decoratore si passa come parametro l'oggetto originale. È altresì possibile passarvi un differente decoratore. In questo modo, più decoratori possono essere concatenati l'uno all'altro, aggiungendo così in modo incrementale funzionalità alla classe concreta (che è rappresentata dall'ultimo anello della ...

Altre Definizioni con decoratori; artisti; abbelliscono; fregi; stucchi;