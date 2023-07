I poligoni come quello del cartello STOP - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I poligoni come quello del cartello STOP. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OTTAGONI

Significato/Curiosità : I poligoni come quello del cartello STOP

I poligoni come quello del cartello STOP o gli ottagoni sono figure geometriche piane che possiedono lati e angoli ben definiti. Nel caso specifico del cartello STOP, il poligono è un ottagono, ossia una figura con otto lati e otto angoli. Questi poligoni sono particolarmente utilizzati nella segnaletica stradale per indicare importanti messaggi di stop o di attenzione agli automobilisti. La forma distintiva dell'ottagono aiuta a catturare l'attenzione e ad avvertire i conducenti dell'obbligo di fermarsi o prestare particolare cautela. La regolarità dei poligoni come gli ottagoni, con angoli e lati uguali, contribuisce a creare un aspetto simmetrico e riconoscibile che facilita la loro comprensione visiva e comunicazione efficace.

