Disciplina che studia scultura e pittura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disciplina che studia scultura e pittura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : STORIA DELL ARTE

Significato/Curiosita : Disciplina che studia scultura e pittura

Oggetto e spazio hanno influenzato fortemente le sorti della pittura e della scultura del xx secolo. i genitori di umberto erano raffaele boccioni e cecilia... Sezione sull'argomento arte è ritenuta da controllare. motivo: molta parte del testo non riguarda la storia dell'arte, ma l'arte in senso lato. forse questa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

