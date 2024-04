La Soluzione ♚ Lo studia la semeiotica La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo studia la semeiotica. SINTOMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo studia la semeiotica: Il termine sintomo (dal greco sµptµa, symptoma, 'evenienza', 'circostanza', a sua volta derivato da sµppt, sympipto, 'cado con', 'cado assieme') indica un'alterazione soggettiva, riferita dal paziente, della normale sensazione di sé e del proprio corpo in relazione ad uno stato patologico. Si differenzia sia dal segno, un riscontro patologico oggettivo individuato all'esame obiettivo del paziente stesso, sia dal reperto di laboratorio, un quadro dei risultati riscontrabili effettuando un'indagine diagnostica, e che coinvolge procedure proprie di un laboratorio di analisi, successivamente consegnato tramite referto al paziente.In ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine sintomo (dal greco sµptµa, symptoma, 'evenienza', 'circostanza', a sua volta derivato da sµppt, sympipto, 'cado con', 'cado assieme') indica un'alterazione soggettiva, riferita dal paziente, della normale sensazione di sé e del proprio corpo in relazione ad uno stato patologico. Si differenzia sia dal segno, un riscontro patologico oggettivo individuato all'esame obiettivo del paziente stesso, sia dal reperto di laboratorio, un quadro dei risultati riscontrabili effettuando un'indagine diagnostica, e che coinvolge procedure proprie di un laboratorio di analisi, successivamente consegnato tramite referto al paziente.In ... sintomo ( approfondimento) m sing (pl.: sintomi) (biologia) (medicina) ogni comparsa di uno stato morboso Sillabazione sìn | to | mo Pronuncia IPA: /'sintomo/ Etimologia / Derivazione dal greco sµptµa cioè "evenienza, circostanza" a sua volta derivato da sµppt cioè "accadere, capitare" Sinonimi prodromo, segno, sindrome

(senso figurato) indizio, avvisaglia, segnale, spia, indicazione, indice, sentore, annuncio, presagio Contrari postumo

(senso figurato) indizio, avvisaglia, segnale, spia, indicazione, indice, sentore, annuncio, presagio

Contrari
postumo

(senso figurato) conseguenza, effetto, strascico, risultato

Varianti
(antico) sintoma

SINTOMO

