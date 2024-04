La Soluzione ♚ Una biologa che studia le piante La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una biologa che studia le piante. BOTANICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una biologa che studia le piante: La botanica (dal greco: ßt [votáne] = pianta), chiamata anche fitologia, è la branca della biologia che studia le forme di vita del mondo vegetale (la flora), specie in rapporto alla loro citologia, istologia, anatomia, fisiologia, classificazione, utilità ed ecologia. Gli organismi più complessi studiati dalla botanica costituiscono il regno delle Piante (o Plantae). In passato tutto ciò che non si considerava animale veniva considerato "pianta", "vegetale". Attualmente, solo gli organismi pluricellulari autotrofi vengono considerati parte del regno Plantae: gli altri sono assegnati ai regni Monere, Protisti o Funghi. La botanica ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La botanica (dal greco: ßt [votáne] = pianta), chiamata anche fitologia, è la branca della biologia che studia le forme di vita del mondo vegetale (la flora), specie in rapporto alla loro citologia, istologia, anatomia, fisiologia, classificazione, utilità ed ecologia. Gli organismi più complessi studiati dalla botanica costituiscono il regno delle Piante (o Plantae). In passato tutto ciò che non si considerava animale veniva considerato "pianta", "vegetale". Attualmente, solo gli organismi pluricellulari autotrofi vengono considerati parte del regno Plantae: gli altri sono assegnati ai regni Monere, Protisti o Funghi. La botanica ... botanica f sing femminile di botanico Sostantivo, forma flessa botanica f sing femminile di botanico Sostantivo botanica ( approfondimento) f inv (biologia) , (botanica) ramo della biologia che studia le caratteristiche del mondo vegetale Sillabazione bo | tà | ni | ca Pronuncia IPA: /bo'tanika/ Etimologia / Derivazione dall'aggettivo botanico; deriva anche dal greco ßt (botane), ovvero pianta Sinonimi (disciplina che studia il mondo vegetale) fitologia Parole derivate paleobotanica Termini correlati (disciplina che studia il mondo vegetale) botanico, botanista Altre Definizioni con botanica; biologa; studia; piante; La scienza che si occupa dei vegetali; La branca della biologia che studia i vegetali; La disciplina che studia le antichità attraverso l analisi delle fonti scritte; Studia campagne pubblicitarie; Bosco di piante sempreverdi; Così sono detti i viticci delle piante rampicanti; Cerca altre soluzioni cruciverba

BOTANICA

