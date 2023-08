Dirige la manovra delle vele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dirige la manovra delle vele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CAPO GABBIERE

Significato/Curiosità : Dirige la manovra delle vele

Il "capo gabbiere" è una figura chiave nell'equipaggio di una nave, responsabile della gestione e della direzione delle vele. Questo ruolo richiede una profonda conoscenza delle vele, dei venti e delle tattiche di navigazione. Il capo gabbiere coordina il lavoro degli altri marinai nell'allestire e regolare le vele per sfruttare al meglio la forza del vento. È una figura di competenza e autorità nel mondo marittimo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza della navigazione. Il suo lavoro è cruciale per ottenere prestazioni ottimali dalla nave in termini di velocità e manovrabilità.

Altre risposte alla domanda : Dirige la manovra delle vele : dirige; manovra; delle; vele; Lo dirige la fisica italiana Gianotti; La torre dalla quale il muezzin dirige la preghiera; dirige con un altro la rivista; L Italo dirige nte dell Inter negli anni 60; Claudio : dirige va sul podio; Danno inizio alla manovra ; È manovra ta dal puparo; La manovra l operatore; Uno che manovra le persone; Esperto capace di manovra re le truppe; La Santa delle rose; La cucina delle varie culture; Altro nome delle folaghe; Le sedi delle cose scordate; Il terzo libro delle Laudi di D Annunzio; Il vele no che ricorda Seveso; vele nosa; Ha bacche vele nose; Un sentimento che avvele na; Il potente vele no per le frecce degli Indios;

Cerca altre Definizioni