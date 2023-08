La città sul Golfo di Napoli in cui nacque Tasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città sul Golfo di Napoli in cui nacque Tasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SORRENTO

Significato/Curiosità : La città sul Golfo di Napoli in cui nacque Tasso

Sorrento, affascinante città situata sul Golfo di Napoli, è il luogo di nascita di Torquato Tasso, illustre poeta del XVI secolo. Questa pittoresca località costiera incanta con le sue vedute panoramiche mozzafiato, affacciandosi sul mare azzurro e sulle scogliere impervie. Le stradine acciottolate, le tradizionali botteghe d'artigianato e i giardini rigogliosi catturano l'essenza del Mediterraneo. Sorrento, celebre anche per i suoi limoni e la produzione di limoncello, è un luogo in cui storia e bellezza naturale si fondono armoniosamente, rendendola non solo la culla di un grande poeta, ma anche una meta turistica indimenticabile.

