Un arrivo via mare di migranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arrivo via mare di migranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SBARCO

Significato/Curiosita : Un arrivo via mare di migranti

Europea dei migranti è una crisi migratoria che ha avuto inizio intorno al 2013, quando un numero sempre crescente di rifugiati e di migranti ha cominciato... d-day dodgers sbarco in sicilia sbarco di anzio altri progetti wikiquote wikimedia commons wikiquote contiene citazioni sullo sbarco in normandia wikimedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un arrivo via mare di migranti : arrivo; mare; migranti; In arrivo prossimo a giungere; L aereo la percorre al decollo e all arrivo ; Annunciano l arrivo delle ambulanze; Si spendevano in Austria prima dell arrivo dell euro; Si getta in mare all arrivo ; Capoluogo mare mmano il cui centro storico è rimasto completamente circondato da antiche mura; Il consumare a opera delle acque o del vento; Lavorano con l acqua di mare ; Un residuo tipico delle gite al mare ; Stagione relativa allo sguazzare in mare ; Emigranti forzati; Trafficano migranti sul mare; Guidano gommoni carichi di migranti ; Isola a sud della Sicilia dove sbarcano i migranti ; Approdi di migranti sulle coste;

Cerca altre Definizioni