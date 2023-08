Il Vialli ex calciatore di Sampdoria e Juventus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Vialli ex calciatore di Sampdoria e Juventus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIANLUCA

Significato/Curiosita : Il vialli ex calciatore di sampdoria e juventus

Gianluca vialli (cremona, 9 luglio 1964 – londra, 6 gennaio 2023) è stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano, di ruolo attaccante... Contiene citazioni di o su gianluca scamacca wikimedia commons contiene immagini o altri file su gianluca scamacca gianluca scamacca, su legaseriea.it... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

