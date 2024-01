La definizione e la soluzione di: La sfida Inter-Juventus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Trasformare la continassa in un "quartier generale" riservato alle attività societarie. juventus-inter (1-1) del 26 novembre 2023, valida per la 13ª giornata...

Il derby d'Italia è il nome dato comunemente all'incontro di calcio tra le squadre italiane di Inter e Juventus. L'incontro mette di fronte due tra le formazioni più sostenute, titolate e con maggior tradizione sportiva, oltreché col maggior fatturato e valore borsistico d'Italia.

Pur non essendo un derby nel senso stretto del termine, la sfida tra nerazzurri e bianconeri è una «classica», in quanto rappresenta una rivalità molto sentita da entrambe le tifoserie; per quanto riguarda la Serie A, quello fra Inter e Juventus è spesso emerso come un dualismo per le prime posizioni della classifica, a volte determinante per l'assegnazione dello scudetto. È la gara più volte giocatasi nel panorama calcistico italiano (250 incontri) nonché la seconda sfida, dopo Juventus-Milan, più volte disputatasi nella storia del campionato italiano di calcio (208 incontri) e, limitatamente alla Serie A dall'introduzione del girone unico, la partita più giocata di sempre (181 incontri); è inoltre la gara più volte giocatasi nella storia della Coppa Italia (36 incontri).

L'incontro tra l'Inter e la Juventus spesso è vissuto come il riflesso tra la rivalità, in ambito sia economico sia politico, che divide Milano e Torino, le più grandi città del Nord-Ovest d'Italia nonché, assieme a Genova, componenti del cosiddetto triangolo industriale, la regione socioeconomica che ebbe il maggior sviluppo sportivo nel Paese, oltreché di quella tra i Moratti, prima Angelo e poi Massimo, e gli Agnelli, le famiglie che ne hanno detenuto per più tempo la maggioranza societaria; motivo per cui è anche descritto come un «derby regionale».

La gara, disputata 250 volte in incontri ufficiali, è stata protagonista di uno spareggio per l'acceso alla Coppa dell'Europa Centrale (1929) e di alcune finali, tra cui tre di Coppa Italia (1959, 1965 e 2022) e due di Supercoppa italiana (2005 e 2021).

Oltre ai numerosi incontri ufficiali, le due squadre si sono ritrovate diverse volte contrapposte in manifestazioni di carattere amichevole: all'inizio del XX secolo in competizioni come la Coppa Pagani, la Palla d'oro Moët et Chandon, la Scarpa d'argento Gerolamo Radice e la Targa Luigi Ansbacher, negli anni 1930 e 1940 il Trofeo Medaglia d'oro Caimi, negli anni 1960 i Tornei delle Città di Torino e Milano, negli anni 1980 la Coppa Super Clubs mentre, dagli anni 1990 in poi, principalmente in competizioni prestagionali come il Trofeo Birra Moretti, il Trofeo TIM e l'International Champions Cup.