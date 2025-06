Luka calciatore croato nei cruciverba: la soluzione è Modric

Home / Soluzioni Cruciverba / Luka calciatore croato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Luka calciatore croato' è 'Modric'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MODRIC

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Modric, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Modric? Luka Modric è un famoso calciatore croato, noto per la sua grande tecnica e visione di gioco. Gioca come centrocampista e ha vinto numerosi premi, tra cui il Pallone d’Oro nel 2018. È considerato uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo e rappresenta con orgoglio la sua nazionale e i club in cui ha militato, lasciando un’impronta indelebile nel calcio mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Luka calciatore croato del Real MadridForte tiro rasoterra del calciatoreIbrahimovic calciatorePaolo noto ex-calciatore del MilanGattuso ex calciatore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Luka calciatore croato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

O Otranto

D Domodossola

R Roma

I Imola

C Como

E E V A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AVERE" AVERE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.