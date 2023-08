Una parola ironica per riferirsi a un padre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una parola ironica per riferirsi a un padre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAPARINO

Significato/Curiosita : Una parola ironica per riferirsi a un padre

Lingua italiana dell'abitudine di origine anglosassone di riferirsi ai sacerdoti con il termine padre invece che come reverendo. federico ruozzi nel testo... Ruolo viene definito anche come toy boy. uno sugar daddy (letteralmente "paparino di zucchero") rappresenta tipicamente una persona benestante tra i cinquanta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

