Riferirsi a qualcosa senza nominarla espressamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riferirsi a qualcosa senza nominarla espressamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALLUDERE

Significato/Curiosita : Riferirsi a qualcosa senza nominarla espressamente

Tzabar, nome del fico d'india (opuntia ficus-indica). col termine si vuole alludere infatti alla tenacia e alla capacità della pianta di sopravvivere in un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

