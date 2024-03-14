Il padre di Menelao
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il padre di Menelao' è 'Atreo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ATREO
Perché la soluzione è Atreo? Atreo è noto come il padre di Menelao, re di Sparta, e figura importante nella mitologia greca. La sua storia è legata a intricate vicende familiari e a eventi che coinvolgono il suo ruolo come sovrano e capostipite. La sua figura si collega a molte narrazioni epiche e leggende, dove emerge il suo ruolo di antenato di personaggi fondamentali della guerra di Troia. La sua presenza nelle storie antiche contribuisce a delineare un quadro ricco di tradizioni e credenze dell'antica Grecia.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il padre di Menelao". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Il padre di Menelao nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Atreo
Se la definizione "Il padre di Menelao" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il padre di Menelao" conferma che la soluzione 'Atreo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Atreo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il padre di Menelao" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Atreo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il mitico fratello che imbandì a Tieste la carne dei figliRe di Micene fratello di TiesteMitico re di MiceneIl padre di Agamennone e MenelaoMitologico padre di Agamennone e MenelaoIl padre di Agamennone e di MenelaoIl re padre di MenelaoIl Padre da Pietrelcina
O S R E T