Il supereroe impersonato da Paperoga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il supereroe impersonato da Paperoga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAPERBAT

Significato/Curiosita : Il supereroe impersonato da paperoga

Di archimede, diventa pure un supereroe (con quale caratteristica simile a paperinik). per trasformarsi nel supereroe usa un codice vocale che in inglese... Questa voce o sezione sugli argomenti personaggi dei fumetti e disney non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. puoi migliorare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il supereroe impersonato da Paperoga : supereroe; impersonato; paperoga; Il supereroe che teme la kryptonite; supereroe in una canzone degli 883; Un Man supereroe ; Un supereroe ; supereroe in realtà del tutto privo di poteri; Shirley MacLaine ha impersonato la dolce al cinema; Il Luca che ha impersonato il commissario Montalbano; Lo ha impersonato Daniel Craig; Lo svizzero impersonato dal comico Giovanni Storti; Il Forrest impersonato da Tom Hanks; Imparentati come Paperino e paperoga ;

Cerca altre Definizioni