La definizione e la soluzione di: Downey jr: ha impersonato Sherlock Holmes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROBERT

Significato/Curiosita : Downey jr: ha impersonato sherlock holmes

Ebbe il primo ruolo fisso in teatro: quello dello strillone billy in sherlock holmes (per la regia di quentin mcpherson), portato a lungo in tournée. intanto... Robert – variante del nome proprio di persona RobertoPersone Georges Robert – ammiraglio francese Géraldine Robert – cestista francese Joël Robert – ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

