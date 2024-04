La Soluzione ♚ L Hercule impersonato da Kenneth Branagh La definizione e la soluzione di 6 lettere: L Hercule impersonato da Kenneth Branagh. POIROT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su L hercule impersonato da kenneth branagh: Hercule Poirot (pronuncia francese ['kyl pwa'o], Ercole Poirot nelle prime traduzioni italiane) è un personaggio immaginario, di professione investigatore, ideato dalla scrittrice Agatha Christie e protagonista di una lunga serie di racconti e romanzi gialli. Il personaggio esordì come protagonista del romanzo Poirot a Styles Court nel 1920, opera prima della scrittrice e con la quale ottenne subito successo e grande popolarità, tanto che molti dei romanzi e dei racconti incentrati sul personaggio hanno avuto numerose trasposizioni cinematografiche e televisive, come Assassinio sull'Orient Express o l'omonima serie televisiva, Poirot. Altre Definizioni con poirot; hercule; impersonato; kenneth; branagh; Risolve un famoso intricato caso sul Nilo; Ha la mamma di miss Marple; L organismo bionico del cinema impersonato da Schwarzenegger; Il mafioso impersonato da Marlon Brando; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L Hercule impersonato da Kenneth Branagh

POIROT

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'L Hercule impersonato da Kenneth Branagh' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.