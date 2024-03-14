Il mafioso impersonato da Marlon Brando

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il mafioso impersonato da Marlon Brando' è 'Padrino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PADRINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il mafioso impersonato da Marlon Brando" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mafioso impersonato da Marlon Brando". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Padrino? Il termine PADRINO si riferisce a un figura di potere nel mondo della criminalità organizzata, spesso rappresentata da Marlon Brando nel celebre film. Questa figura incarna il capo supremo di una famiglia mafiosa, simbolo di autorità e rispetto tra i membri. La sua presenza evoca un senso di rispetto e timore, incarnando l'autorità che esercita nel controllo delle attività illecite. La rappresentazione cinematografica ha contribuito a consolidare l'immagine di questa figura nella cultura popolare.

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Il mafioso impersonato da Marlon Brando nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Padrino

Quando la definizione "Il mafioso impersonato da Marlon Brando" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mafioso impersonato da Marlon Brando" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Padrino:

P Padova A Ancona D Domodossola R Roma I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mafioso impersonato da Marlon Brando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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