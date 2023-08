Sulla bandiera turca è raffigurata con una stella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sulla bandiera turca è raffigurata con una stella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MEZZALUNA

Significato/Curiosita : Sulla bandiera turca e raffigurata con una stella

Mezzaluna bianca e una stella a otto punte. nel decreto è stato dichiarato di: "riconoscere come la bandiera nazionale la bandiera che consiste dei colori... Titolo. con mezzaluna ci si può riferire a: mezza luna – fase lunare intermedia mezzaluna fertile – regione storica del vicino oriente mezzaluna d'oro – regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

