Si rendono alla bandiera

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si rendono alla bandiera' è 'Onori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONORI

Perché la soluzione è Onori? Gli onori sono manifestazioni di rispetto e riconoscimento rivolti a un simbolo nazionale come la bandiera. Si esprimono attraverso gesti solenni, come l’ammaina o l’alza, o con parole piene di deferenza, sottolineando l’importanza del simbolo per l’identità e la storia di un paese. Questi atti testimoniano il valore attribuito alla bandiera, che rappresenta l’unità e la sovranità di una nazione. La cerimonia di rendere gli onori è un momento di grande significato civico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si rendono alla bandiera". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si rendono alla bandiera nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Onori

Se la definizione "Si rendono alla bandiera" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si rendono alla bandiera" conferma che la soluzione 'Onori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Onori

O Otranto N Napoli O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si rendono alla bandiera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Onori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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