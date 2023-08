La struttura che sormonta il fosso di un pozzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La struttura che sormonta il fosso di un pozzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUTEALE

Significato/Curiosita : La struttura che sormonta il fosso di un pozzo

Caso di sant'agostino il legame si crea tra la cornice fogliata che sormonta l'oculo e quella subito a ridosso della lunetta del portale, segno di continuità... La vera di un pozzo, detta anche puteale o ghiera, è la balaustra di protezione chiusa attorno al foro di un pozzo. viene realizzata per impedire, prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

