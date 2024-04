La Soluzione ♚ Robusto con una forte muscolatura La definizione e la soluzione di 9 lettere: Robusto con una forte muscolatura. NERBORUTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Robusto con una forte muscolatura: Bud Spencer, pseudonimo di Carlo Pedersoli (Napoli, 31 ottobre 1929 – Roma, 27 giugno 2016), è stato un attore, nuotatore, pallanuotista, sceneggiatore, produttore televisivo, cantante e musicista italiano. Ha raggiunto il successo per i suoi film in coppia con Terence Hill e la coppia di attori «ha ottenuto fama mondiale e ha attirato milioni di spettatori al cinema». Il 7 maggio 2010 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera.Nel nuoto è stato il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 m stile libero il 19 settembre 1950, e ha vinto più volte i campionati italiani di nuoto nello stile libero e nella staffetta. Ha conseguito ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Bud Spencer, pseudonimo di Carlo Pedersoli (Napoli, 31 ottobre 1929 – Roma, 27 giugno 2016), è stato un attore, nuotatore, pallanuotista, sceneggiatore, produttore televisivo, cantante e musicista italiano. Ha raggiunto il successo per i suoi film in coppia con Terence Hill e la coppia di attori «ha ottenuto fama mondiale e ha attirato milioni di spettatori al cinema». Il 7 maggio 2010 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera.Nel nuoto è stato il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 m stile libero il 19 settembre 1950, e ha vinto più volte i campionati italiani di nuoto nello stile libero e nella staffetta. Ha conseguito ... nerboruto m sing che è muscoloso, forte, dotato di grande forza fisica Sillabazione ner | bo | rù | to Pronuncia IPA: /nerbo'ruto/ Etimologia / Derivazione da nerbo Sinonimi forte, robusto, vigoroso, possente, forzuto, gagliardo, muscoloso, massiccio ' Contrari debole, delicato, magro, gracile, esile, mingherlino Altre Definizioni con nerboruto; robusto; forte; muscolatura; Poco robusto; Robusto forte; Forte rumore improvviso; Una forte salsa rossa; Strada in forte pendio; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Robusto con una forte muscolatura

NERBORUTO

