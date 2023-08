Ritornò francese con la Lorena nel 1945 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ritornò francese con la Lorena nel 1945. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALSAZIA

Significato/Curiosita : Ritorno francese con la lorena nel 1945

Dell'alsazia-lorena storica. la regione è oggi compresa tra i dipartimenti francesi dell'alto reno, basso reno e mosella. la regione dell'alsazia-lorena ha spesso... Dell'alta alsazia e della bassa alsazia (sundgau) che restarono sotto gli asburgo fino al 1648. a differenza delle regioni confinanti, l'alsazia non ha mai... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

