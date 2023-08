Quello espanso è una schiuma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello espanso è una schiuma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : POLIURETANO

Significato/Curiosita : Quello espanso e una schiuma

Superficiale e quindi favorire la formazione della schiuma (nel caso di poliuretani ebsi), ritardanti di fiamma, per i settori di applicazione ove ciò è richiesto... Denominazione della fibra di poliuretano. ^ anpe associazione nazionale poliuretano ebso rigido per l'isolamento termico, su poliuretano.it. url consultato il...