La Soluzione ♚ Versandola fa schiuma La definizione e la soluzione di 5 lettere: Versandola fa schiuma. BIRRA Versandola fa schiuma: La birra è una bevanda alcolica ottenuta tipicamente dalla fermentazione di mosto a base di malto d'orzo, aromatizzata e amaricata con luppolo. Tra le più diffuse e più antiche bevande alcoliche del mondo, viene prodotta attraverso la fermentazione alcolica (con ceppi di lievito di Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces carlsbergensis) di zuccheri derivanti da fonti amidacee, la più usata delle quali è il malto d'orzo, ovvero l'orzo germinato ed essiccato, chiamato spesso semplicemente malto. Sostantivo Significato e Curiosità su: birra ( approfondimento) f (pl.: birre) (gastronomia) bevanda alcolica fermentata fatta con orzo e luppolo "Beh, una buona birra chiara fresca e non amara è tutta un'altra cosa" Sillabazione bìr | ra Pronuncia IPA: /'birra/ Etimologia / Derivazione Garzanti e Zingarelli: dal tedesco Bier a sua volta dal latino bibere

a sua volta dal latino Treccani: origine germanica (cfr. ted. Bier, ol. bier) sostituendo i derivati del latino cervisia Sinonimi ( senso figurato ) ( familiare ) rapidità, velocità, resistenza, tenuta, energia, dinamismo

rapidità, velocità, resistenza, tenuta, energia, dinamismo (letterario) (antico) cervogia Parole derivate birraio, birrario, birreria, birrificio Alterati ( diminutivo ) birretta

BIRRA

