Lunghi gnocchi scavati tradizionali del Molise - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunghi gnocchi scavati tradizionali del Molise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAVATELLI

Significato/Curiosita : Lunghi gnocchi scavati tradizionali del molise

"cavètièlle e savecicce", cavatelli conditi con sugo e salsiccia di maiale. a cercemaggiore si svolge a fine luglio la sagra dei cavatelli cercesi conditi con... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lunghi gnocchi scavati tradizionali del Molise : lunghi; gnocchi; scavati; tradizionali; molise; Tagli lunghi e sottili in una materia dura; I lunghi capitoli della storia; Espressioni tristi musi lunghi ; Lo sono gli anni più lunghi ; Spicca lunghi balzi fuori dall acqua; Gli gnocchi dei Trentini; gnocchi tipici della cucina trentina; Gli gnocchi specialità dei Trentini; La cittadina parmigiana di Gene gnocchi ; Di casa, in una serie TV del 1991 con Gene gnocchi ; Nascondigli scavati con le zampe; scavati a emisfero; Lo sono i terreni scavati ; scavati dalle acque; Rifugi scavati con le zampe; tradizionali guardiani di mandrie; Le posate tradizionali asiatiche; Un seguace delle religioni tradizionali africane; I tradizionali canti con gorgheggio; I tradizionali canti tirolesi con gorgheggio; Una provincia del molise ; Torta salata tipica del molise ; Nato in un capoluogo di provincia del molise ; Provincia del molise ; Una zona divisa fra molise e Campania;

Cerca altre Definizioni