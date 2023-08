La linea parigina con 257 fermate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La linea parigina con 257 fermate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RER

Inoltre, sono caratterizzate da colori diversi). la rete del rer comprende 257 fermate lungo i 587 km di estensione. circa 76,5 km di percorso sono a sviluppo... La linea rer a è una rete di linee ferroviarie che si estendono per quasi 80 km del réseau express régional, il servizio ferroviario suburbano di parigi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

