La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le fermate delle navi lungo la rotta' è 'Scali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALI

Curiosità e Significato di Scali

La soluzione Scali di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scali per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scali? Scali sono i punti di sosta o fermata delle navi lungo una rotta, come porti o darsene. Sono tappe fondamentali per caricare, scaricare passeggeri o merci, e per effettuare controlli. Questi luoghi consentono alle imbarcazioni di fermarsi in sicurezza durante il viaggio, garantendo un collegamento efficiente tra le diverse destinazioni marittime. In pratica, gli scali sono le tappe che rendono possibile la navigazione commerciale e turistica.

Come si scrive la soluzione Scali

Stai cercando la risposta alla definizione "Le fermate delle navi lungo la rotta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C H E K I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHEK IN" CHEK IN

