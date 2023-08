La legge deve seguire quello parlamentare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La legge deve seguire quello parlamentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ITER

Significato/Curiosita : La legge deve seguire quello parlamentare

Proposta di legge, sempre ideata dal parlamentare ettore rosato, si strutturava in modo quasi del tutto identico al modello poi approvato, se non per la differente... iter iter (acronimo di international thermonuclear experimental reactor, inteso anche nel significato originale latino di "percorso" o "cammino") è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La legge deve seguire quello parlamentare : legge; deve; seguire; quello; parlamentare; Il lago scozzese con il legge ndario mostro; Emettere o sottoporsi a un legge ro vapore o fumo; Caratterizzato da legge rezza e duttilità; Con mano legge ra; Si legge alla fine delle storie non autoconclusive; Un romanzo di Michela Murgia: Il mondo deve ; Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico; Farmaco che deve il suo nome a un filosofo greco; Un calcolo che deve il suo nome ad alKhwarizmi; Si deve a tutti; La via da seguire ; Eseguire esercizi musicali; Può seguire disco e panino; Non eseguire gli ordini; Si può eseguire con il carboncino; quello di coscienza non richiede professori; quello di leva obbligava i cittadini maggiorenni; quello dei lavoratori agili è smart ing; quello misto è un assortimento di salumi; quello della placenta complica la gravidanza; Un parlamentare a Bruxelles; Abbreviazione parlamentare ; Un sistema parlamentare ; Un parlamentare abbr; Un parlamentare a vita;

