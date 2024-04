La Soluzione ♚ Copiare seguire l esempio

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Copiare seguire l esempio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EMULARE

Curiosità su Copiare seguire l esempio: Del quale fece conoscenza già nel 1862, trovandolo al louvre intento a copiare con fervore l'infanta margherita di diego velázquez. stimolato da manet... Pluto TV è un servizio di streaming statunitense di proprietà di Paramount Streaming, sussidiaria di Paramount Global. È composto da un servizio di video on demand (AVOD) gratuito supportato da pubblicità e una selezione di canali lineari progettati per emulare l'esperienza della televisione tradizionale. Disponibile attraverso browser web, iOS, Android e Xbox.

