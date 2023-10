Un parlamentare che vota a Bruxelles - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un parlamentare che vota a Bruxelles. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : EURO

Significato/Curiosita : Un parlamentare che vota a bruxelles

Eurocamera) è un'istituzione di tipo parlamentare che rappresenta i popoli dell'unione europea, ed è l'unica istituzione europea a essere eletta direttamente dai... Eurocamera) è un'istituzione di tiporappresenta i popoli dell'unione europea, ed è l'unica istituzione europeaessere eletta direttamente dai... L'euro (simbolo: €, codice ISO 4217: EUR; AFI : /'uro/; plurale invariabile oppure, meno comunemente, "euri") è la valuta ufficiale dei paesi della zona euro e quella unica attualmente adottata da 20 dei 27 Stati membri dell'Unione europea, aderenti all'Unione economica e monetaria (UEM). La moneta è suddivisa in 100 centesimi. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 ottobre 2023

