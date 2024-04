La Soluzione ♚ Legge il compact disc

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LASER

Curiosità su Legge il compact disc: Lettura dei dati memorizzati su compact disc. i lettori cd sono in grado di leggere, oltre ai formati fisici del cd come il cd-r e cd-rw, i numerosi formati... Il laser (acronimo dell'inglese «light amplification by stimulated emission of radiation», in italiano "amplificazione della luce mediante emissione stimolata della radiazione") è un dispositivo optoelettronico in grado di emettere un fascio di luce coerente. Il termine si riferisce oltre che al dispositivo anche al fenomeno fisico dell'amplificazione per emissione stimolata di un'onda elettromagnetica.

