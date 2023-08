Il fulcro delle foto secondo Roland Barthes - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fulcro delle foto secondo Roland Barthes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUNCTUM

Significato/Curiosita : Il fulcro delle foto secondo roland barthes

Oclc 28565754. url consultato il 5 agosto 2016 (archiviato il 4 giugno 2016). ^ (en) roland barthes (trascritto da annette lavers), barthes-wrestling, su chass... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il punctum (dal latino punto) è il neuma più elementare, insieme alla virga, utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

