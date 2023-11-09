L asta con il fulcro

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L asta con il fulcro' è 'Leva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEVA

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Perché la soluzione è Leva? La leva è uno strumento semplice che permette di amplificare la forza applicata, facilitando il sollevamento o lo spostamento di oggetti pesanti. Essa si compone di una barra rigida che ruota attorno a un punto di supporto chiamato fulcro. La posizione del fulcro rispetto alla forza applicata e all'oggetto da muovere determina l'efficacia del movimento. La leva trova applicazione in molte attività quotidiane e strumenti meccanici, dimostrando la sua importanza nella meccanica elementare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L asta con il fulcro". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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L asta con il fulcro nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Leva

In presenza della definizione "L asta con il fulcro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L asta con il fulcro" conferma che la soluzione 'Leva' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Leva

L Livorno E Empoli V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L asta con il fulcro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Leva' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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