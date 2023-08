Un formato di dolce come lo strudel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un formato di dolce come lo strudel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROTOLO

Significato/Curiosita : Un formato di dolce come lo strudel

Rocciata con lo strudel, secondo alcuni non sarebbero nemmeno da escludere legami con i longobardi, che proprio in questa zona avevano un loro stato nell'alto... ^ stefania rotolo, su inmiamemoria.com. altri progetti wikiquote wikiquote contiene citazioni di o su stefania rotolo (en) stefania rotolo, su discogs... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un formato di dolce come lo strudel : formato; dolce; come; strudel; formato per bottiglie di vino da 27 litri; Una vetrina in formato editoriale; Vortice formato dall acqua corrente; Magazzino che è stato trasformato in abitazione; formato di farmaco ad azione locale o sistemica; Mezzaluna dolce parente del kifli ungherese fra; Il dolce protagonista della festa di Borbona; È dolce se è di dama; Un dolce dopo il dinner; Fornitrici di dolce zze; come la pietra che chiude una discussione; Cittadina nota anche come la Piccola Venezia; Decorato come un antico manoscritto; Acido desossiribonucleico letto come acronimo; Dimenarsi come un feto; Un ingrediente dello strudel ; Un ingrediente dello strudel e del panettone;

Cerca altre Definizioni