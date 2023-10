I frutti per lo strudel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I frutti per lo strudel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MELE

lo strudel (dal tedesco strudel, "vortice") è un dolce a pasta arrotolata o ripiena che può essere dolce o salata, ma nella sua versione più conosciuta... (dal tedesco, "vortice") è un dolce a pasta arrotolata o ripiena che può essere dolce o salata, ma nella sua versione più conosciuta... Il tempo delle mele (Reality) (La Boum), più noto semplicemente come Il tempo delle mele, è un film del 1980 diretto da Claude Pinoteau. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

