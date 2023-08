Estremamente chiuso in difesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estremamente chiuso in difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARROCCATO

Significato/Curiosita : Estremamente chiuso in difesa

Fondovalle dell'omonima valle estremamente fertile. le prime testimonianze scritte di chiusi risalgono all'ellenismo, quando, in un documento di polibio, compare... Cinque in greco moderno. posto a 250 metri s.l.m. pentidattilo sorge arroccato sulla rupe del monte calvario, dalla caratteristica forma che ricorda... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

