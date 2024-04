La Soluzione ♚ Confinato isolato

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARROCCATO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Confinato isolato: Agli omosessuali, accusati di "attentato alla dignità della razza". i confinati venivano tradotti in tali luoghi come prigionieri e venivano assimilati... Pentidattilo (etadtt, Pentadàttilo in Greco di Calabria) è una frazione del Comune di Melito Porto Salvo, fino al 1811 fu un comune autonomo, della città metropolitana di Reggio Calabria. A partire dai primi anni del XXI secolo, e senza fondati motivi, sempre più spesso, viene comunemente chiamato Pentedattilo, malgrado già nei documenti di età moderna sia molto più frequentemente indicato come Pentidattilo (le tre vocali a, e, ed i nelle fonti storiche si alternano spesso a causa della pronuncia dialettale reggina); anche nei documenti contemporanei, così come nella segnaletica stradale, la grafia in realtà è sempre stata ...

