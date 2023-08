Decorato come un antico manoscritto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decorato come un antico manoscritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MINIATO

Significato/Curiosita : Decorato come un antico manoscritto

Nella definizione più stretta del termine, manoscritto miniato si riferisce solo ai manoscritti decorati con oro o argento, ma sia nell'uso comune che... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi san miniato (disambigua). san miniato (già san miniato al tedesco) è un comune italiano di 27 672 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Decorato come un antico manoscritto : decorato; come; antico; manoscritto; Trattato e decorato ; Il tramezzo, molto decorato , delle basiliche bizantine; decorato con piccolissimi dipinti; Uno stile architettonico medievale molto decorato ; Ammobiliato e decorato ; come la pietra che chiude una discussione; Un formato di dolce come lo strudel; Cittadina nota anche come la Piccola Venezia; Acido desossiribonucleico letto come acronimo; Dimenarsi come un feto; antico impacco di vino a scopo medico; Relativo all antico scultore greco Skopas; Era antico in una poesia di Giosuè Carducci; Può essere chimico semantico sentimentale; antico nome del mar Morto; manoscritto in breve; Un manoscritto di Leonardo; Riproduzione di un manoscritto mediante un procedimento di stampa a secco; manoscritto non originale, copiato; Antico manoscritto che riunisce più carte;

Cerca altre Definizioni