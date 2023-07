Dipinge con la lente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dipinge con la lente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MINIATORE

Significato/Curiosità : Dipinge con la lente

Un "miniatore" è un artista specializzato nella pittura di miniature, un'arte che richiede grande precisione e dettaglio. Utilizzando pennelli sottili e strumenti di ingrandimento, il miniatore crea immagini in miniatura su diversi supporti, come pergamena, carta o avorio. Questa forma d'arte è particolarmente diffusa nella pittura medievale, dove veniva utilizzata per decorare manoscritti, libri sacri e oggetti di pregio. Il miniatore si dedica a dipingere figure, scene e dettagli con grande maestria e cura, creando opere di grande bellezza e intricata complessità nonostante le dimensioni ridotte.

