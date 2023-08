Cuocere o friggere fino a rendere aureo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cuocere o friggere fino a rendere aureo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DORARE

Significato/Curiosita : Cuocere o friggere fino a rendere aureo

È fatto sciogliere un bel pezzo di burro. nella padella l'impasto deve dorare bene ed è meglio che non sia alto più di un dito perché bisogna girarlo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

