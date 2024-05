rosolare lievemente

Verbo

Transitivo

Curiosità su: Il Kaiserschmarrn (dal tedesco Kaiser, cioè "imperatore", e Schmarr(e)n, "pasticcio", letteralmente "frittata dell'imperatore") è, quasi come uno sminuzzato dolce, uno dei più famosi dessert austriaci, diffuso in tutta l'area dell'ex Impero austro-ungarico come anche nella Baviera. È sostanzialmente una spessa crêpe spaccata che, in modo analogo all'altro dolce tipico altoatesino, gli Strauben, viene cosparsa di zucchero a velo e servita con confettura di ribes o di mirtilli oppure salsa di mele.

dorare (vai alla coniugazione)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

do | rà | re

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.