Colpi di trave di legno o metallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpi di trave di legno o metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STANGATE

Significato/Curiosita : Colpi di trave di legno o metallo

Di un foro dal quale usciva la trave per colpire. il rivestimento veniva poi imbottito di pelli umide o lamine di metallo, così da proteggere l'arma dai... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi la stangata (disambigua). la stangata (the sting) è un film del 1973 diretto da george roy hill... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Colpi di trave di legno o metallo : colpi; trave; legno; metallo; colpi dati come calci; In quella navale si colpi sce e si affonda; Il Georg artista tedesco che ha scolpi to Armalamor; colpi dati schiacciando i piedi; Punto che si intende colpi re; Lo stato USA con trave rse City e Mackinac Island; Andare oltre attrave rsare; Poggiano sulle trave rsine; Appoggiano sulle trave rsine; Infisso che fa ombra attrave rso lamine oblique; Relativo a un vegetale con fusto legno so; Un artigiano che lavora il legno ; Rami legno si di vite; Un trattamento del legno lavorato; La particolare coppa di legno tipica della Val d Aosta; metallo molto leggero; metallo di cui sono molti ad avere la sete; metallo per lucenti rivestimenti; Un metallo molto duttile; Getto di metallo fuso;

Cerca altre Definizioni