La Soluzione ♚ Una trave di ferro profilata La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PUTRELLA .

Significato della soluzione per: Una trave di ferro profilata Con acciaio strutturale o acciaio da costruzione si indica il tipo di acciaio utilizzato come materiale da costruzione nel campo dell'ingegneria civile e adoperato per la realizzazione di: costruzioni metalliche: travi reticolari, tralicci, utilizzato come elemento strutturale portante; opere in calcestruzzo armato ordinario: acciaio da armatura ordinaria o lenta; opere in calcestruzzo armato precompresso: acciaio da carpenteria per la cosiddetta "armatura lenta" ed acciaio da precompressione per cavi, barre, trefoli (pre-tesi e post-tesi). Italiano: Sostantivo: putrella f sing (pl.: putrelle) . (architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) trave profilata d’acciaio di piccole dimensioni e con sezione a doppia T, usata soprattutto nella costruzione di ponti mobili e di solai prima del diffondersi dell’uso del cemento armato poteva andare su per le impalcature con una putrella di ferro sotto il braccio (Elio Vittorini).. Sillabazione: pu | trèl | la.

