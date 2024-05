Significato della soluzione per: Gragnuola di colpi sparati

Veniva utilizzato sia in battaglie di terra che di mare. . In artiglieria, il colpo a mitraglia (detto anche a grappolo) è un tipo di munizione formato non da un unico proiettile solido, ma da una massa di palline o proiettili messi in un contenitore.

Italiano: Sostantivo: mitraglia ( approfondimento) f sing (pl.: mitraglie) . (armi) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Voce verbale: mitraglia . terza persona singolare dell'indicativo presente di mitragliare. seconda persona singolare dell'imperativo presente di mitragliare. Sillabazione: mi | trà | glia. Pronuncia: IPA: /mi'traa/ . Etimologia / Derivazione: dal francese mitraille cioè "monetina; insieme di monetine»" .