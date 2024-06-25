Un pregiato legno durissimo nei cruciverba: la soluzione è Ebano
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un pregiato legno durissimo' è 'Ebano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
EBANO
Non fermarti alla soluzione! Conosci Ebano più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ebano.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pregiato legno durissimoUn pregiato legno scuroLegno duro e pregiatoUn pregiato legno neroUn legno durissimo
Stai cercando la risposta alla definizione "Un pregiato legno durissimo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 5 lettere della soluzione Ebano:
E Empoli
B Bologna
A Ancona
N Napoli
O Otranto
Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.